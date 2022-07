Renovatie Cantonspark net achter de rug, maar bruggen zijn alweer dicht: ‘We vragen al jaren om geld’

Dit park met zeven rijksmonu­men­ten is helemaal opgeknapt: ‘Een van de mooiste parken van Nederland’

Het Cantonspark in Baarn is de afgelopen tijd ingrijpend gerestaureerd. De groene lusthof uit 1905, die plek biedt aan exotische bomen en zeven rijksmonumenten, kon wel een opknapbeurt gebruiken en is in oude glorie hersteld.

23 februari