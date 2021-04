Rico de vermiste raskater uit het Soesterkwartier was wekenlang weg. Ontvoerd blijkt nu!

Jos werd geboren in het Soester­kwar­tier én deed universi­teit: ‘Het is een prachtige wijk’

24 maart Met een universitaire studie achter de rug is Jos Lans inmiddels een succesvolle ondernemer. Hij woont in het Bergkwartier, maar wat minder mensen weten is dat hij 47 jaar geleden in het Soesterkwartier werd geboren. En dat is opvallend, omdat daar relatief weinig hoogopgeleide Amersfoorters vandaan komen.