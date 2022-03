Rijdende auto vliegt in brand op A27: zelfs voor brandweer is er geen redden meer aan

Apple start verkoop slimme speaker in Nederland: vijf voordelen en één groot nadeel

Techreus Apple is eindelijk begonnen met de verkoop van zijn slimme HomePod Mini-luidspreker in Nederland. Met zijn stembediening lijkt hij erg op de al veel langer verkrijgbare Nest Mini van Google, maar er zijn een paar dingen die alleen de Apple-gadget kan. We zetten ze op een rij.

25 maart