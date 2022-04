Roeibak van vereniging Hemus zinkt naar bodem van de Eem

Sjeest er een rode scooter door Woudenberg? Dikke kans dat die onderweg is om een brand te blussen

Al eens voorbij gesjeesd door iemand op een rode scooter in de omgeving van Woudenberg? Grote kans dat het een vrijwilliger van de brandweer was, met spoed onderweg om een brand te blussen. Door een afsluiting van twee wegen in het dorp, is er even geen betere mogelijkheid om snel bij de kazerne te komen. ,,En wie er als eerste is, mag de wagen op.’’

8 april