Roel is eigenaar van horecagroothandel Scheerder: ‘Ik ben niet zenuwachtig door corona, er zijn altijd pieken en dalen’

‘Het is hard werken en weinig geld verdienen. Begin er maar niet aan’, zei zijn moeder. ‘Als je het niet wilt, is dat ook goed’, gaf zijn vader mee. Maar Roel Scheerder ging ervoor en is de vierde generatie die het familiebedrijf runt. Overgrootvader Manus begon in 1930 met de verkoop van eet- en drinkwaren aan militairen. Negentig jaar later levert Scheerder alles wat een horecazaak nodig heeft én adviseert horecazaken over hun concept, cijfers en marges.