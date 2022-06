Roel Mulder (70), voormalig fractievoorzitter van Actief, plotseling overleden

Mulder overleed op 22 juni onverwacht in zijn woonplaats Amersfoort. ,,Hij was van plan om 96 te worden, het werd maar 70", schrijft zijn vrouw in een advertentie in deze krant. Het afscheid van de oud-politicus heeft al in besloten kring plaatsgevonden.

Actief

Het voormalig gemeenteraadslid was tot 2018 fractievoorzitter van politieke partij Actief. In 2014 startte de partij met één zetel in de Amersfoortse raad, maar verkreeg er al snel twee toen Desirée Steenbeek haar voorkeurszetel van Burgerpartij Amersfoort (BPA) mee naar toen nog OPA (Ouderen Politiek Actief).

In 2015 verandert Ouderen Politiek Actief haar naam omdat de afkorting OPA impliceert dat de partij alleen opkomt voor oudere kiezers. Daarom gaat vanaf dat moment de partij verder onder de naam Actief. De partij blijft opkomen voor de belangen van 50 plussers en minima. Zo zet Roel Mulder zich in voor een ‘minimapas’, zodat alle inwoners mee kunnen doen aan sport en cultuur.

‘Ik hoef geen eer van mijn werk’

Mulder, een markante man die immer gekleed ging in het zwart, was fervent voorvechter van cultuur. ,,Een stad die geen geld besteedt aan cultuur, is een slaapstad", zegt hij in een interview met AD in 2018 aan de vooravond van de verkiezingen. ,,En zo’n slaapstad zegt bijvoorbeeld: wij willen geen coffeeshops, laat dat maar aan anderen over. Wat ons betreft komen die er wel, want ze zijn nodig.”

Roel Mulder noemde zichzelf in dat interview eveneens een ‘slecht politicus’. ,,In de zin dat ik geen eer hoef te krijgen van mijn werk. Als er maar resultaat wordt bereikt.”

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stopte Mulders politieke carrière. De 743 stemmen die Actief binnensleepte, bleken niet genoeg voor een zetel in de raad.

