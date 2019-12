Roelof en Willem dromen van een baby, maar een draagmoeder zoeken is lastig in Nederland

In de woonwagen van Willem van Nimwegen (25) en Roelof Roossien (26) in de Amersfoortse wijk Kattenbroek is het al op en top kerst. Er staan drie kerstbomen en aan de kunsthaard hangen twee grote sokken. Het stel hoopt daar over niet al te lange tijd een derde sok bij te kunnen hangen. ,,Al tijdens onze eerste afspraakjes hadden we het over kinderen. We zijn beiden gek op kinderen en willen niets liever dan een kleine in huis”, vertelt Willem, die zich in eerste instantie verdiepte in adoptie en pleegouderschap. ,,Maar dat schijnt voor homostellen ook niet makkelijk te zijn. Ik wilde ons die teleurstelling besparen.”