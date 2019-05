Rood kruis niet voor jou? Dankzij slimme camera prent van 240 euro op de mat

De camera legt zowel het matrixbord met het rode kruis als het kenteken van de overtreder vast, zodat deze bekeurd kan worden. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat, die bevoegd is om bekeuringen uit te schrijven, leest de beelden van de camera uit. Behalve een foto, wordt ook een video van de overtreding gemaakt, zodat de situatie goed beoordeeld kan worden. Gaat een automobilist in overtreding, dan krijgt de bestuurder een bekeuring 240 euro. Rijkswaterstaat en het OM hopen dat door de grotere pakkans het aantal overtredingen daalt.

Risico

Het negeren van rode kruizen op de snelweg is een risico voor de verkeersveiligheid. Een rood kruis staat bijvoorbeeld boven de weg als de spitsstrook gesloten is, vanwege een incident of omdat er werkzaamheden plaatsvinden. ,,Rode kruizen staan nooit voor niks boven de weg,” zegt David van Baarle, directeur wegverkeersmanagement bij Rijkswaterstaat. ,,Ze staan er voor de veiligheid van de automobilisten zelf, onze weginspecteurs, andere hulpverleners en wegwerkers.”