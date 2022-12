Rouw heeft een stoffig karakter, maar Amber (36) laat je er voor uitkomen met een gedenkplek in Amersfoort

Rouw is persoonlijk, net als liefde. En het is belangrijk dat we daar meer aandacht aan besteden, vindt de Amersfoortse Amber Arlar (36). Daarom heeft ze het initiatief genomen tot de Rouwen en Vieren Kas, die van 18 tot en met 30 december aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren te vinden is. ,,Het is een warme, sfeervolle plek.’’