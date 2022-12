Ruim 7500 afvaldumpingen in eerste 10 maanden van 2022, tóch gaat Amersfoort verder op ingeslagen weg

Bouwen is nu begonnen: 32 appartemen­ten voor Oekraïense vluchtelin­gen in Eemnes

Het bouwen aan de nieuwe appartementen voor Oekraïense vluchtelingen is begonnen. Deze week werden de eerste materialen in elkaar getimmerd op het voormalige gronddepot in Eemnes. Hier komt een wijkje met 32 tijdelijke appartementen voor de vluchtelingen en daarnaast nog acht tiny houses voor Eemnesser starters.

22 december