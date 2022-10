Ruim miljoen dieren geruimd in Gelderse Vallei, roep om snel in te grijpen bij vogelgriep

Hieraan besteedt Amersfoort volgend jaar 624 miljoen euro

Amersfoort steekt de komende jaren miljoenen euro's in de aanpak van grote problemen zoals de woningnood, klimaatcrisis en de zorg aan kwetsbaren. Dat staat in de nieuwe begroting (624 miljoen euro in totaal) die het stadsbestuur dinsdag presenteerde. Problemen door de hoge energierekening? Amersfoort biedt hulp. De lokale lasten? Die stijgen met 6 procent.

28 september