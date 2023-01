‘Rustige jaarwisseling’ kost Nijkerk alsnog bijna 12.000 euro aan kapotte prullenbakken en putten

In Nijkerk is afgelopen jaarwisseling voor bijna 12.000 euro schade aangericht. Dat terwijl burgemeester Gerard Renkema in zijn nieuwjaarstoespraak over een ‘rustig einde van 2022' sprak.

Volgens de gemeente is er ‘erg veel schade aan de verkeersvoorzieningen’. Ook moesten bankjes, speeltoestellen en putten het ontgelden. Onderaan de streep komt het uit op een rekening van 11.385,50 euro, aldus de gemeente in een bericht. Vorig jaar lag de schade met een totaalbedrag van 15.000 euro hoger.

De grootste kostenpost is het vervangen van kapotte straatkolken (de officiële benaming voor putten die uitkomen in het riool). ‘Deze straatkolken worden van pvc gemaakt en niet meer van beton en zijn daardoor kwetsbaarder’, aldus de gemeente. ‘Het vervangen van beschadigde straatkolk kost 200 euro per stuk en loopt jaarlijks flink in de papieren.’

Het schadebedrag komt onverwacht omdat burgemeester Renkema vorige week met trots verkondigde dat de brandweer nauwelijks hoefde in te grijpen in zijn gemeente. Uit het bericht waarin Nijkerk de schadepost wereldkundig maakt, blijkt ook dat men op het stadhuis tevreden is met het bedrag.

Prullenbakken weggehaald

‘Het lijkt erop dat het voorwerk van de collega’s van Dagelijks Beheer zijn vruchten afwerpt. Zij hebben prullenbakken weggehaald, ondergrondse containers en parkeerautomaten afgesloten.’

Nijkerk is de tweede gemeente in de regio Amersfoort die het schadebedrag bekend heeft gemaakt. Soest was er het snelste bij. Daar is de kostenpost 400 euro.

