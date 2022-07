Ruth Jacott en Xander de Buisonjé komen naar Dorpsfeest Hoogland

Help, een wespen­plaag! Ongedierte­be­strij­der Bob helpt mensen uit de brand, en dit is hoe hij dat aanpakt

Ongediertebestrijder Bob Wilson (61) heeft het razend druk. Al wekenlang krijgt hij ongekend veel meldingen over wespennesten in regio Amersfoort. Ze zitten op zolder, in schuren, op daken. En overal moet hij de dieren komen verwijderen.

2 juli