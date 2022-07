S. stormt Big Bazar binnen en rooft kluis leeg bij ‘overval hotspot’ van Amersfoort: 'Ooit kom ik buiten’

Liefheb­bers van koffie opgelet: derde Starbucks in Amersfoort opent zijn deuren

In hartje Amersfoort is woensdag de nieuwste Starbucks geopend. Het is alweer de derde locatie van de koffieketen in de stad. De andere vestigingen zijn op het Stationsplein en aan de Wiekenweg.

13:01