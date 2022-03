Samen Netflixen? ’s Nachts een was draaien? Zo voorkom je ‘lullige’ ergernissen met vluchtelingen

Een daklozenopvang in het zuiden des lands krijgt steeds meer telefoontjes. Schoorvoetend geven gastgezinnen toe dat het toch wel erg heftig is: vluchtelingen in huis. Of ze niet in de daklozenopvang kunnen? ,,Ik werd gebeld door een daklozenopvang die al vijf keer dit verzoek kreeg, de afgelopen dagen.”