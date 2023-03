Sanne (32) kreeg op haar 14e én 29ste kanker, maar: ‘Ik probeer iets goeds uit iedere situatie te halen’

29-jarige man uit Ede aangehou­den na vondst dode Belg (45) in Voorthui­zen

De politie heeft een 29-jarige man uit Ede aangehouden in het onderzoek naar de 45-jarige Belg die in de nacht van zondag 12 op maandag 13 februari dood werd aangetroffen in een bosperceel in Voorthuizen.