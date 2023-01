Saskia runt webshop vol duurzame cadeautjes: ‘Goed voor de wereld én de mens’

Komt het nog goed met de Wintertuin in Baarn? ‘We willen dolgraag verder, maar het moet wel anders’

Middenin het Baarnse Cantonspark staat een fraaie botanische kas uit 1915: de Wintertuin. Maar zo mooi als het gebouw eruit ziet, zo kostbaar is het onderhoud. Wil de gemeente het pand behouden, dan moet ze flink in de buidel tasten. Maar of alle problemen daarmee zijn opgelost? ‘As we speak staat er 10 centimeter water in de kelder’.

19 januari