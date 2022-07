Schapen in Nijkerk laten jasje uitdoen, maar dat is met tropische temperaturen (gek genoeg) niet zo gunstig

220 schapen werden vrijdag in een ochtendje geschoren. Veertig lammeren mochten hun vachtje nog houden. ,,De wol is in deze tijd rijp, dat betekent dat het wolvet zacht is en dat het scheren soepel gaat”, zegt Paul Aalbers van Landschapsbeheer ’t Groene Veld.

Vergelijking met nieuwbouwhuizen

Dat de dieren van hun vacht af zijn is met de tropische temperaturen van dinsdag in aantocht niet eens zo gunstig. ,,Wat goed is tegen de kou, is ook goed tegen de warmte. Ik vergelijk het wel met goed geïsoleerde nieuwbouwhuizen. In de winter hoef je minder te stoken en in de zomer blijft de warmte buiten. Felle zon die rechtstreeks op de huid schijnt is in de dagen na het scheren oncomfortabel”, aldus Aalbers. ,,Uiteraard zorgen we voor voldoende schaduwplekken waar de dieren kunnen schuilen.”