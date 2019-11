Schattig! Mini-ezeltje Bonnie geboren in DierenPark Amersfoort

Dirk (14) wint National Geographic-prijs met bijzondere natuurfoto: ‘Ik heb alleen maar staan springen’

18 november ‘Niet normaal blij’ was de 14-jarige Dirk Hoogenstein uit Utrecht toen hij zondag de eerste prijs won bij een fotowedstrijd van National Geographic Junior. Op reis in Engeland bracht hij twee zaagbekken zó in beeld dat zij één dier met twee koppen lijken te vormen. Het leverde hem goud op in de categorie dier.