Scherpenzelers zien met angst en beven een grote doos in het landschap verschijnen

Belofte

Voor Ruijgrok telt ook dat Scherpenzeel volgens hem een belofte breekt. ,,In 2017 heeft Scherpenzeel, met andere gemeenten in de Regio Foodvalley, afgesproken dat voor lokale bedrijven in principe maximaal 5000 vierkante meter wordt uitgegeven, dat is 0,5 hectare. Dat de gemeente in een later stadium alsnog heeft gelobbyd bij de FoodValley voor een grotere kavel doet hier niets aan af.’’