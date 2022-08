Scheuren in gevel van De Argonaut; medewerkers hoeven vooralsnog niet thuis te werken

Opnieuw brandstich­ting in Nijkerkse papiercon­tai­ners in ‘probleem­wijk’ Paasbos

Op twee verschillende plekken in Nijkerk stonden op de vroege zondagochtend papiercontainers in brand. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt nog naar de dader(s). Dit is de zoveelste containerbrand in een serie in de wijk Paasbos.

15 augustus