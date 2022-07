Schietincident in Bunschoten zorgt voor schade aan woningen en auto’s, buurt flink geschrokken

Buurt woedend dat een ‘magneet voor louche praktijken’ in centrum komt: ‘Bouw dan woningen’

Honderdvijftig opslagboxen in een binnenstad waar de gemeente de auto liever kwijt dan rijk is. Vragen om problemen, vinden omwonenden, die naar de rechter stappen. ,,Gooi er dan woningen neer. Wat ze nu doen is een magneet voor louche praktijken, in een gebied waar criminaliteit toch al hoog is.”

14 juli