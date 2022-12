Schilderij in Musiom Amersfoort beschadigd na inslaan ruit: verdachte lijkt op de kerstman

Bij Museum Musiom op de Stadsring in Amersfoort is een ruit gesloopt. Hierachter hingen twee schilderijen, één daarvan is toegetakeld door glasscherven die erdoorheen scheurden. Het wapen was waarschijnlijk een baksteen met een touw eraan, die iemand tegen de ruit slingerde. Dit gebeurde afgelopen vrijdag rond 08.30 uur.

Nog steeds is het een mysterie wie dit heeft gedaan. Getuigen zeggen tegen de politie dat zij rond dat tijdstip een man weg zagen fietsen met een rode fiets rode jas en een grijze muts. ,,De omschrijving deed me bijna denken aan de kerstman”, zegt een woordvoeder van Politie Midden-Nederland. Of hij verantwoordelijk is voor de vernieling weet de politie niet. Collega’s hebben gekeken of er iets te vinden is op camerabeelden, maar dat heeft niets opgeleverd.

Hirold Boertjens, bestuursvoorzitter van het museum en eigenaar van het gebouw, zit met zijn handen in het haar. Het is voor hem één groot raadsel. ,,Ik vind het eng want je weet niet wat de motieven zijn, je raakt er nerveus van. Het gevoel blijft bestaan dat het nog een keer gebeurt.”

Herstel kost tussen 500 en 1000 euro

Alles wordt volgens Hirold hersteld naar hoe het er voorheen uitzag. De kosten van het herstel van het schilderij zullen tussen de 500 en 1000 euro bedragen. De vernieling van de ruit is nog erger, volgens hem. Dat gaat duizenden euro’s kosten. ,,Het is namelijk een bijzonder mooie, apart gevormde ruit.”

Musiom, ook wel huis voor de hedendaagse kunst, is een kunstmuseum waar veel beelden en schilderijen hangen van Nederlandse kunstenaars, die allemaal zijn geboren in de jaren vijftig. Naast de vaste collectie zijn er drie keer per jaar tentoonstellingen te zien rond een bepaald thema.

