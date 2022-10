Schoenen, stoelen en ‘vrouwenbenen’ van ontwerper Wout ontroeren: ‘Er zit zóveel gevoel in’

Barnevelds Paradijsor­gel pronkt in Nationaal Orgelmuse­um: ‘Mogen best wat trotser zijn’

Hij klinkt als een klok, Het Paradijsorgel in de Oude Kerk in Barneveld. En tot eind dit jaar ziet hij er ook nog eens uit om door een ringetje te halen. Het 250 jaar oude instrument vertegenwoordigt de provincie Gelderland op een aquarellententoonstelling, die tot eind dit jaar in het Nationaal Orgelmuseum in Elburg te zien is.

19 september