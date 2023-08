Schooldirecteur Elisabeth werd op de camping gebeld, nieuwe leerkracht kwam niet: ‘Herhaal niet wat ik zei’

Buiten een boek lezen? Onmogelijk voor omwonenden van padelbanen: ‘Alsof je op de schietbaan staat’

Buiten zitten nu het weer écht zomer wordt? Dat is voor veel mensen doodnormaal, maar voor omwonenden van padelbanen niet. De grote hoeveelheid geluidsoverlast is de keerzijde van de snelst groeiende sport van Nederland. En dus rijst nu de vraag of de banen nog wel bij woonwijken moeten verrijzen. ‘Alsof je midden op een schietbaan staat’.