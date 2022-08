Scooterbestuurder geschept door auto op rotonde in Leusden

Nijkerk kampt straks met een groot tekort aan geschikte woningen voor senioren

Een derde van de senioren in Nijkerk is van plan in de komende tien jaar te verhuizen. Daardoor ontstaat er in de gemeente - althans, op papier - een tekort van circa 1800 woningen. Dit blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek naar de woonwensen van ouderen.

30 augustus