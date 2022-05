Scooterrijder gewond door botsing met auto in Barneveld

Grootste partij in Barneveld, SGP, vormt coalitie met Lokaal Belang en Christen­Unie

In Barneveld is een coalitieakkoord bereikt. De partijen SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie gaan de komende vier jaar samenwerken. Begin april kwam informateur Evert Jan Nieuwenhuis al tot de conclusie dat deze combinatie de grootste kans van slagen had, waarna de fracties in onderhandeling gingen.

12 mei