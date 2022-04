Scooterrijder raakt ernstig gewond bij eenzijdig ongeval in Amersfoort, traumahelikopter ter plaatse

huis te koop Deze bijzondere luikjeswo­ning in Utrecht is maar 69 vierkante meter, maar voelt véél groter

Hoe leuk is het om te wonen in een bijzondere luikjeswoning op een mooie plek in Utrecht. Bente Otermann en Gijs Deckers weten het: heel leuk! Ze geven die kans ook graag aan de nieuwe bewoners.

24 april