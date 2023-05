SDO JO15-1 verliest tegen AFC Quick 1890 JO15-1 in de Divisie 6

Inlineska­ten is booming bij Amersfoort­se IJsvereni­ging: ‘Was gescheld op het voetbal­veld zat’

Wie langs de Amersfoortse IJsvereniging loopt, ziet allemaal ‘treintjes’. In rap tempo zoeven ze voorbij, de inlineskaters die in aantal alleen maar toenemen. Het inmiddels uitgegroeid tot een van de meest beoefende sporten in Nederland. Hoe populair het is bleek zaterdag tijdens de Dave-van-Dam Inline Cup. ,,Ik vond het direct veel leuker dan turnen.”