Seat Ibiza gaat volledig in vlammen op in Soest

Deze studenten doen examen voor het oor van de hele stad: ‘Even inspelen is er niet bij op een carillon’

Examen doen is altijd spannend. Maar hoe voelt het als je ‘werkplek’ zich ook nog eens 75 meter boven de grond bevindt? Leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort (de enige in Nederland) ondervonden het dinsdag in hun eigen thuisstad, in de nok van de Onze Lieve Vrouwetoren.

15:29