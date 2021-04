Sekswerker Louise (46) liet sm-klant achter met wond van 27 centimeter: ‘Hij viel in zijn eigen mes’

‘Het liep vreselijk mis, maar niet omdat het om bondage sm ging’, vertelt neergesto­ken slachtof­fer over seksdate in Eemnes

10 oktober Ondernemer Marcel uit Baarn liep in de nacht van 28 op 29 september ernstige steekwonden op bij een uit de hand gelopen seksdate op het kantoor boven zijn bedrijf in Eemnes. Hij wil wat rechtzetten over de beschuldigingen aan zijn adres en doet dat liefst vandaag, op de internationale coming-outdag. ,,Het ging vreselijk mis ja, Maar dat maakt bondage sm nog niet tot een afwijking. Het is mijn passie en ik doe er niemand kwaad mee.’’