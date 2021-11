Serious Request zet hoog in én dus komt er een Glazen Huis naar Amersfoort: ‘Maatregelen of niet’

Oplopende coronacijfers of niet; 3FM Serious Request zet hoog in en laat het Glazen Huis terugkeren. In de week voor kerst worden de radio dj's in Amersfoort opgesloten en daarbij zal ook publiek aanwezig zijn. ,,Maatregelen of niet; we gaan er alles aan doen om mensen aanwezig te laten zijn.”