Shaggy vergezelt Sting in paleistuin Soestdijk

Leerlingen soms 90 minuten in taxibus

20:27 De wens van de gemeenten in de Regio Foodvalley om leerlingen van speciale scholen niet langer dan 60 minuten in taxibusjes te laten reizen, kan niet worden ingewilligd. Van de ongeveer 1000 vervoerde leerlingen zit gemiddeld 10 procent langer dan een uur in de bus. Zeven van hen zitten zelfs langer dan 90 minuten in de taxibus omdat ze naar verre bestemmingen zoals Nijmegen en Haren worden vervoerd.