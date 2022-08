Shit! Omgevallen dixies blokkeren de A28 bij Leusden, twee rijstroken dicht

‘Dick Bruna van de Bijbel’ Kees de Kort wordt vandaag in Amersfoort begraven

Beeldend kunstenaar Kees de Kort wordt vandaag in Amersfoort begraven. Hij was de eerste Nederlandse kunstenaar die Bijbelverhalen illustreerde met moderne twintigste-eeuwse kunst. De illustraties die hij sinds de jaren 1960 bij de Bijbel maakte, gingen de hele wereld over. Hij was geboren in Nijkerk en studeerde en werkte onder meer in Amersfoort en Utrecht. Kees de Kort is 87 jaar geworden.

25 augustus