Sida de Harder doorstond gekmakende jeukaanvallen

Vijftien maanden cel voor mishandeling Amersfoortse stappers in Utrecht

10 april De Utrechtse rechtbank heeft twee Nieuwegeiners van 29 en 30 jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden voor hun aandeel in stevig uitgaansgeweld in hartje Utrecht. Voor eerstgenoemde geldt dat drie maanden van de straf voorwaardelijk is.