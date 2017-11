Sinterklaas laat kwetsbare kinderen glunderen in Amersfoort

De ambassadeurs van de stichting, Natasja Froger en actrice Saar Koningsberger, genoten van de blije kindergezichten. Froger: ,,Een sinterklaasfeest voor kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is is heel belangrijk. Elk kind heeft recht op een sinterklaasfeest, ongeacht waar je vandaan komt en of je ouders het wel of niet kunnen betalen. Daar waar Sinterklaas en zijn pieten binnenkomen zie je de kinderen glunderen. Dat is magisch om te zien.’’ Venjamin (4) uit Harderwijk heeft zich verkleed als sint. Als hij door een piet aangesproken wordt als sinterklaas, trekt hij snel zijn mijter en cape uit. ,,Ik ben het hoor!”