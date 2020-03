Slachtoffers herdacht die omkwamen bij vuurpeloton in Kamp Amersfoort: ‘Gruwelijk en goed tegelijk om te lopen op de grond waar hij zijn dood tegemoet ging’

Schothorst-Zuid wil na 'scherp aanbod’ best als eerste wijk van het aardgas af

12:33 Een ruime meerderheid van de bevolking in de Amersfoortse wijk Schothorst lijkt bereid in huis over te schakelen van aardgas naar een op biomassa gestookt warmtenet. Op een met 600 bewoners goed bezochte informatiedag gaf driekwart van de Schothorsters vandaag aan wel oren te hebben naar de overstap.