Slachtoffers herdacht die omkwamen bij vuurpeloton in Kamp Amersfoort

Herden­kings­dienst MH17-slachtof­fers in Joriskerk Amersfoort maakte onuitwisba­re indruk: ‘Heftigste wat we hier ooit hebben meegemaakt’

17:15 Het MH17-drama komt maandag opnieuw dichtbij met de start van de rechtszaak daarover. De St. Joriskerk in Amersfoort bewaart emotionele herinneringen aan de vliegramp waarbij 298 mensen om het leven kwamen. ,,De herdenkingsdienst is het heftigste wat we ooit hebben meegemaakt.’’