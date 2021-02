Slagboom ‘onthoofdt’ vrouw op scootmobiel in Nijkerk bijna

VIDEOEen vrouw, die op haar scootmobiel achter een auto aan naar een parkeerplein in Nijkerk reed, is bijna ‘onthoofd’ door de snel neerdalende slagboom. Het incident is vastgelegd door een camera en gaat inmiddels viraal op internet.

De slagboom bij de Boni naar het Wheemplein staat er sinds mei vorig jaar, maar was tot vorige week niet in gebruik. Mogelijk was de vrouw op haar scootmobiel niet op de hoogte van het feit dat de slagboom in werking was, of ze ging er vanuit dat de slagboom open zou blijven staan omdat die al maanden open stond.

De slagboom werkt sinds vorige week maandag, legt gemeentewoordvoerder John Douglas uit. Hij stond er al eerder, maar het systeem moest nog worden ingeregeld en dat is mede door corona vertraagd.

Een tegelijk

,,Het systeem is zo afgesteld dat er steeds maar één verkeersgebruiker, vrijwel altijd een motorvoertuig, tegelijk door kan. Je moet niet proberen met twee auto’s tegelijk achter elkaar door één openstaande slagboom rijden. Er staat een bord met PAS OP erop, die waarschuwt dat de slagboom naar beneden kan. Bovendien is er aan de rechterzijde nog ruimte voor een fietser waarvan een scootmobiel ook gebruik kan maken. Het is vervelend dat de vrouw dat bord niet heeft gezien en ook niet de fietsstrook. Maar nogmaals: het systeem is ingesteld op één voertuig per keer.’’

De gemeente heeft van het voorval geen melding gehad van de vrouw. Het is niet bekend of ze gewond raakte. De politie kan niet vertellen of er aangifte is gedaan. ,,Dat is aan de aangever.” De politie heeft verder ook geen melding gekregen van het incident.

