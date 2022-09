Sleetje trekken in de Soesterduinen, Gert is er gek op (en kan het jou ook leren)

Familie in tranen bij confronta­tie met jonge vader die toegeeft zijn vriendin te hebben gewurgd

Slachtofferhulp Nederland en een advocaat stonden woensdagmiddag de familie bij van de 24-jarige Amersfoortse vrouw, die deze zomer in haar woning in Nieuwland werd gewurgd. De eerste confrontatie met de verdachte in de Utrechtse rechtbank, ging gepaard met veel tranen van verdriet.

14 september