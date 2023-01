Slinkse dieven proberen voor 4000 euro aan kerstverlichting te stelen bij Intratuin in Nijkerk

Bijna was het ze gelukt om voor ruim 4000 euro aan kerstverlichting te stelen bij Intratuin in Nijkerk. Maar dankzij een oplettende medewerker liepen twee slinkse winkeldieven afgelopen september met lege handen de deur uit. Wie zijn deze mannen, die eerder ook al toesloegen in Oldenzaal en Brabant? Dat vraagt de politie zich nog altijd af.

De twee mannen komen duidelijk in beeld wanneer ze op 30 september de Intratuin in Nijkerk binnenwandelen, maar nog altijd is het niet gelukt om ze in de kraag te vatten. „Ze zijn erg geraffineerd en sluw”, aldus politiewoordvoerder Linda Bouwman.

Het tuincentrum in Nijkerk was dan ook niet de eerste winkel waar ze toesloegen. Bij de Gamma in Oldenzaal ‘kochten’ de twee eerder al tientallen radiatorventilatoren voor de prijs van een tuinset, ter waarde van zo’n 45 euro. „Ze maken telkens een grote doos van iets met weinig waarde leeg en vullen die met spullen die erg duur zijn, vervolgens rekenen ze de prijs af die op de doos staat”, legt Bouwman uit. Bij de bouwmarkt stalen de mannen voor maar liefst 7000 euro aan spullen.

Sofa

Ook bij Intratuin in Nijkerk gebruikten de mannen deze werkwijze, waardoor het vermoeden bestaat dat ze hier hun ‘werk’ van gemaakt hebben. Ze vulden de doos van een sofa, ter waarde van 199 euro. Maar in plaats van de sofa was de doos met 4000 euro aan kerstverlichting gevuld. Omdat er nog een alarm op zat wist een oplettende medewerker de doos te onderscheppen, maar de mannen namen de benen.

Achteraf bleek dat er nog meer spullen gestolen waren. Vermoedelijk waren ook de jaszakken van de dieven gevuld. „We weten inmiddels dat deze mannen landelijk opereren. Ze zijn bijvoorbeeld al bij meerdere filialen van Gamma gezien.”

Vorige week werden de beelden van de mannen getoond in het Programma Plaats Delict van Omroep Gelderland. Wie de mannen herkent of een andere tip heeft, wordt gevraagd zich (anoniem) te melden bij de politie.

