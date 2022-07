Sluiting Amersfoortse kinderopvang stuit op onbegrip: ‘In Azië gaan ze toch ook niet steeds dicht?’

UPDATE Dag na boerenbe­zoek Rutte schrijft gemeente Leusden brandbrief aan ministers: ‘Ze voelen zich niet gehoord’

De gemeente Leusden heeft in een brief naar Den Haag haar zorgen geuit over het stikstofbeleid. Volgens de gemeente wordt de Leusdense landbouw extra hard getroffen, vanwege het grote deel van de gemeente dat uit natuurgebied bestaat.

14 juli