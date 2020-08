Snackbar van de toekomst: hier word je bediend door een robot

Jongen geraakt door ‘projectiel’ op school­plein in Barneveld: politie onderzoekt schietinci­dent

6 augustus De politie onderzoekt een schietincident dat zou hebben plaatsgevonden in Barneveld. Aanleiding voor het onderzoek is een minderjarige jongen die met een ‘projectiel’ in zijn lichaam in het ziekenhuis belandde.