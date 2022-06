Snelheidscontrole Rondweg Zuid levert flink aantal boetes op: deze bestuurder trapte ‘m wel héél diep in

Amersfoort wacht niet langer af en legt met maatrege­len lachgasge­bruik (gedeelte­lijk) aan banden

Een landelijk verbod op lachgas(gebruik) blijkt nog onmogelijk en daarom gaat de gemeente Amersfoort zelf de strijd aan met het spul dat al meerdere levens heeft vernield. In veertig aangewezen gebieden is het vanaf komende week verboden lachgas te gebruiken of bij je te hebben.

27 mei