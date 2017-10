Snelle uitzetting dreigt voor downkind Zuzu (5)

Zuzu, een koosnaam, is in Syrië geboren, maar heeft de Iraakse nationaliteit van zijn moeder. Zijn vader is Palestijn en verblijft met Zuzu's zus in Syrië.



Zuzu, echte naam Zain, woont met zijn moeder Khansaa en broer Ali in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Zij kunnen volgens Ligtenberg elk moment worden uitgezet. ,,Naar Bagdad. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is: reis niet naar Bagdad. Gewelddadige aanslagen nemen toe. En daar sturen ze een alleenstaande moeder met een kind met het syndroom van Down heen?"



Onlinepetitie

Ligtenberg is met een aantal vrienden van het gezin initiatiefneemster van de onlinepetitie Zuzu moet blijven. ,,Wij vragen minister Blok van Veiligheid en Justitie of ze in Nederland mogen blijven." De Amersfoortse fractie van GroenLinks heeft laten weten de petitie te steunen.



Ligtenberg: ,,In de asielprocedure is aangevoerd dat de familie gevaar loopt in Irak, omdat het soennieten zijn. Die hebben een kwetsbare positie in het land. Ook zal Khansaa als alleenstaande moeder naar Irak moeten, omdat de vader in Syrië verblijft. Zij is in Irak niet veilig en daar komt de ernstige verstandelijke beperking van Zuzu bij. Maar de IND is van mening dat het gezin onvoldoende kan aantonen dat zij dermate groot gevaar lopen dat asielverlening gerechtvaardigd is."



Gemarteld

Volgens Ligtenberg moet de vader zich bij de Syrische autoriteiten melden om het land te kunnen verlaten, maar hij zegt door de veiligheidsdienst te zijn gemarteld. ,,Hij durft daar niet meer heen. Daarnaast is hij Palestijn. In Irak is de positie van Palestijnen ernstig verslechterd."



