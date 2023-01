Snollebollekes, Tino Martin en Flemming spelen tijdens festival Gelderpop in Voorthuizen

Ruzie om powerbank leidde tot steekpar­tij bij stadhuis Amersfoort: ‘Betaal alles, als hij me ook maar vergeeft’

Abdelkader M. (33) slaapt al een paar maanden op straat, bij het Amersfoortse stadhuis. Een bekende vraagt hem een geleende powerbank terug. Momenten later zijn de twee in een vechtpartij verwikkeld waardoor M’s vriend in het ziekenhuis belandt.

