Soest pakt ‘menstruatiearmoede’ aan: ‘We moeten hier écht iets aan doen’

Soest gaat ‘menstruatiearmoede’ aanpakken. In overleg met organisaties in Soest gaat de gemeente in het kader van het armoedebeleid onderzoeken of en hoe menstruatieproducten gratis kunnen worden verstrekt.

Dat is het gevolg van een motie die donderdag werden aangenomen, een initiatief van raadslid Ilona van der Linden van Partij Ons Soesterberg (POS). Alleen de VVD stemde tegen. Die vindt de motie overbodig. ,,Het armoedebeleid zou zo ingericht moeten zijn dat het overal in voorziet’’, verklaarde fractievoorzitter Anne Sterrenberg. Ze vraagt zich ook af of het wel een overheidstaak is.

Van der Linden: ,,De energie- en gasprijzen stegen al langer en door de oorlog in Oekraïne steeds harder. We zien dat armoede in ons land drastisch toeneemt en de hoeveelheid mensen die naar de voedselbank moet, stijgt. We horen van inwoners dat vrouwen steeds vaker voor de onmogelijke keuze staan of ze eten kunnen kopen of menstruatieproducten. Daarom vonden wij als POS dat we hier écht iets aan moesten doen”, aldus Van der Linden.

Problemen

Menstruatiearmoede raakt één op de tien meisjes en vrouwen in Nederland, betoogde Van der Linden. ,,Dit heeft als direct gevolg dat deze groep minder deelneemt aan het maatschappelijk leven. Denk aan school en werk. Zelf ben ik in het dagelijks leven bekkenfysiotherapeut. Helaas zie ik steeds meer vrouwen die in de problemen komen door menstruatiearmoede.”

Inmiddels is de Soestse Soraya Lartey begonnen met het plaatsen van mandjes in supermarkten waarin klanten menstruatieproducten kunnen deponeren. Haar plan is ook om in Soest afhaalkastjes neer te zetten met spullen die gratis kunnen worden meegenomen, zoals in Nijkerk.

