Soest speurt naar das op ‘Oekraïens’ weiland

De firma Ecogroen start in opdracht van de gemeente een onderzoek. De das is een beschermde diersoort waarvoor speciale regels gelden. Dit onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over waar het dier nestelt en zijn eten vandaan haalt.

Flexwoningen

De Wet Natuurbescherming zegt dat een dier niet mag worden gestoord op ‘vaste voorplantingsplaatsen of rustplaatsen’. Nachtcamera’s hebben daar vorig jaar een das vastgelegd, maar of het dier er verblijft of alleen maar foerageert is nog niet duidelijk. Daardoor is het bouwen van de flexwoningen, waar een groot deel van de buurt tegen is, uitgesteld. De provincie geeft ontheffingen van de wet.