Soest stelt besluit over omstreden opvang Oekraïners op weiland uit: ‘Nog niet alle feiten liggen op tafel’

Soest heeft dinsdag een met smart verwacht besluit uitgesteld over het tijdelijk vestigen van Oekraïense vluchtelingen op het weiland aan de Insingerstraat in Soest. De vraag of, wanneer, hoelang en hoeveel prefabwoningen er komen wordt pas na de zomer beantwoord.

Reden van het uitstel is dat het haalbaarheidsonderzoek van een tijdelijke opvanglocatie op die plek nog niet klaar is. Dat is een domper voor de omgeving, die dinsdag zat te wachten op een besluit. Maar een goede afweging is nu nog niet mogelijk, stelt het college van burgemeester en wethouders.

Het college betreurt het zeer dat ze nog geen duidelijkheid kan bieden aan de omwonenden van de locatie én aan de vluchtelingen. Portefeuillehouder burgemeester Rob Metz: ,,Al onze inspanningen waren gericht op een besluit voor de zomer. Met als doel het nog dit jaar mogelijk maken van goede huisvesting voor vluchtelingen die nu allerlei tijdelijke onderkomens hebben.”

Goed onderdak én perspectief bieden

,,Het is een morele plicht om deze mensen een goed onderdak te bieden én perspectief”, vervolgt hij. ,,Omdat de oorlog die in Oekraïne nog gaande is en de verwoestingen enorm zijn, is veilige terugkeer voor veel vluchtelingen voorlopig nog niet aan de orde.”

Quote We zijn ons terdege bewust van de grote zorgen die ze hebben geuit. Zorgen die wij nadrukke­lijk mee willen wegen in ons besluit Burgemeester Rob Metz

Maar een besluit is niet alleen voor vluchtelingen van belang. ,,We wilden als college ook omwonenden meer duidelijkheid bieden”, vertelt Metz. ,,We zijn ons terdege bewust van de grote zorgen die ze hebben geuit. Zorgen die wij nadrukkelijk mee willen wegen in ons besluit. Nu nog niet alle feiten op tafel liggen, kunnen we echter geen zorgvuldige afweging maken. En dat is wel nodig om recht te doen aan alle belangen.”

Onrust onder omwonenden

Sinds Soest op 1 april bekendmaakte de locatie te willen onderzoeken als tijdelijke vestigingsplek, is er grote onrust ontstaan onder omwonenden. Die vinden de mogelijke komst van 200 woningen voor zo’n 700 mensen veel te grootschalig voor zo'n relatief klein weiland. Vorige week boden ze nog een petitie met handtekeningen aan.

Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk maken of het plan ruimtelijk, technisch en financieel haalbaar is. Met de tijdelijke woningen wil de gemeente Soest een oplossing bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

In Soest heeft de gemeente noodopvang voor 56 Oekraïense vluchtelingen geregeld in hotels, vakantiehuisjes en sloopwoningen. Ook verblijven er 82 vluchtelingen in Soest in een gastgezin. Dat zijn allemaal oplossingen tot het einde van het jaar.

