Soester wethouder Kundic kandidaat voor D66 in Arnhem

Kinderop­vang moet soms op plek waar GGD de lucht eigenlijk ‘te vies’ vindt: ‘Anders géén kinderop­vang’

In Barneveld zijn zoveel veehouderijen, dat een nieuw kinderopvangcentrum bijna nooit aan de GGD-norm kan voldoen voor schone lucht. Die adviseert: géén kinderopvang binnen 250 meter van een veehouderij, snelweg of 2 kilometer van een geitenhouderij. Dat is in Barneveld vaak niet haalbaar.

16 mei